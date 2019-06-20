بالفيديو| من فيفي عبده ل بيبي أحمد.. فنانات واجهن التحرش بكل شجاعة

"بريقي بعيد عن قلة الحياء".. من هي الكويتية بيبي أحمد التي اعتزلت الفن بسبب التحرش؟

التحرش.. كلمة السر وراء اعتزال الكويتية بيبي أحمد الفن

بالصور| آخرهن فيفي عبده.. فنانات تعرضن للسرقة من الخادمات

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قررت الفنانة الكويتية بيبي أحمد، اعتزال الفن بشكل نهائي رغم صغر سنها، فجاء قرارها بسبب المضايقات ومواقف متكررة من التحرش الجنسي تعرضت لها من قبل أحد الفنانين.

وتريد "بيبي" الابتعاد عن عملها بالوسط الفني، فهي لم ترد أن تصبح جزءا من هذا المجال، خاصة بعد المضايقات التي تعرضت لها، فأصبحت تشعر بالإهانة البالغة: "هناك عدد من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة، فوضع الفن صار مقلوبا ويتطلب علاجًا عاجلًا"، وذلك بحسب تصريحاتها لجريدة "الرأي العام" الكويتية.

التحرش.. كلمة السر وراء اعتزال الكويتية بيبي أحمد الفن

ولم يعد ضحايا ظاهرة التحرش الجنسي من فئة اجتماعية محددة، حيث طالت أيضا عددا من الفنانات، منهن من قررن الكشف عن ذلك خلال استضافتهن في بعض البرامج الحوارية، حيث تحدثن أيضا عن تصرفهن عند تعرضهن لمثل هذه المواقف.

سما المصري

"أقسم بالله كنت بركب الأتوبيس وعدد اللي كانوا بيتحرشوا بيا مقارب لعدد سكان القاهرة الكبرى وضواحيها".. بهذا التعليق كشفت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عن تعرضها للتحرش الجنسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد استضافتها في برنامج "كشف حساب" مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

فيفي عبده

كشفت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" على فضائية "إم بي سي مصر"، عن تعرضها للتحرش من قبل أحد الممثلين خلال تصويرها لمشهد في فيلم سينمائي.

وذكرت الراقصة فيفي عبده، أن أحد الممثلين في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي"، الذي شاركها بطولته الراحل أحمد زكي، تحرش بها أثناء تصوير أحد المشاهد، موضحة أن الممثل كان يجسد دور رجل مطافئ، وحملها من أحد المباني المنهارة وتحسس جسدها، أثناء هبوطه بها من السلم.

وحينما شعرت "فيفي" بتحرش الممثل بها، صفعته على وجهه، فور هبوطهما من السلم.

دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني أيضًا للتحرش الجنسي، حيث كشفت عن ذلك، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها "فحص شامل"، عبر فضائية "الحياة"، حيث قالت إنها شعرت بيد شخص تحسسها خلال تواجدها في منطقة العجمي.

وأوضحت الشربيني أنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي".

ومن الفنانات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي، كانت الفنانة رانيا يوسف أيضًا، حيث أفصحت عن ذلك، في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، وقالت إنها تعرضت قبل ذلك للتحرش في الشارع، وطالبت بتغليظ عقوبة الحبس ضد المتحرشين بالمرأة.

وروت "رانيا" تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكان مزدحم لذلك لم تستطع الإمساك بالمتحرش، "معرفتش أمسكه لأننا في مكان زحمة.. وبحاول أنسى الموقف".

هالة صدقي

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها لواقعة تحرش جنسي، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، موضحة أن شخصا تحرش بها خلال تواجدها في عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل.

وروت صدقي، عن واقعة التحرش بأنها "حينما كانت واقفة في حوش الكنيسة، اندفع عدد من الجمهور.. فجأة حسيت بأن شاب لازق في جسمي.. محستش بنفسي غير وأنا بديله حتة قلم على وشه".

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