"احميها من الختان".. ندوة لـ"القومي للمرأة" في الدقهلية

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، الندوة التي عقدت حول خطورة ختان الإناث تحت عنوان "احميها من الختان" والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة، والكاتب الصحفي حازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية، إنه لابد من الإجابة على سؤال في غاية الأهمية وهو: "كيف نقضي تماما على الممارسات التي ما زالت تنتهك طفولة بناتنا من خلال الختان؟" متابعا أن الإجابة عليه تكمن في إحداث التغيير السلوكي الذي يكفل توفير الحماية للفتيات.

وأضاف أن مصر قطعت بالفعل شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، بفضل الإرادة السياسية الواعية، فكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتزمت بالمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي الأطفال من كل أشكال العنف، وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة.

وأوضح شاروبيم، أن آليات الحماية والتوعية بخطورة الختان توجت بإطلاق اللجنة الوطنية المشتركة للقضاء على ختان الإناث، والتي تعمل من منظور تفاعلي مع كل الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية والمجتمع المدني لتسريع وتيرة القضاء على ختان البنات وفق رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

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كما شدد محافظ الدقهلية، على أهمية عقد ندوات التثقيف بالظاهرة والقوافل التوعوية في القرى والعزب والنجوع وأن يتعاون الجميع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة.

من جهتها قالت الدكتورة فرحة الشناوي، إن ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصري وأن علماء الدين أكدوا على أنه عادة وليس من الدين.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا لابد أن نحافظ على البنات وقرارها وأعضائها فهي ليست حيوان يتم سحبه وإرغامه على جراحة لا يملك فيها قرار ولابد من تقدير كرامتها، كما أن الختان ليس له علاقة بطهارة الجسد أو الإضرار به.

ومن جهته قال الكاتب الصحفي حازم نصر، إن ختان الإناث عادة إفريقية وليست مصرية وأن للإعلام والتلفزيون دور كبير في التوعية بخطورتها خاصة في القرى وأضاف أنه على ثقة في مواجهة هذه العادة السيئة وتحقيق المأمول.

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