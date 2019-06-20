التحرش.. كلمة السر وراء اعتزال الكويتية بيبي أحمد الفن

أعلنت الممثلة الكويتية الشابة بيبي أحمد، اعتزالها الفن بشكل نهائي على الرغم من أنها في بداية مسيرتها الفنية، بسبب تعرضها للمضايقات ومواقف متكررة من التحرش الجنسي من أحد الفنانين.

شعرت بيبي بإهانة بالغة فهي لم تعد تريد أن تصبح جزءا من هذا المجال، حيث وصفت تلك الأفعال بـ"قلة أدب"، فهي لم يخطر على ذهنها يوما ما التعرض لمثل هذه المضايقات وهذا النوع من المواقف، بحسب تصريحاتها بجريدة "الرأي العام" الكويتية.

وأضافت، "كانت تراودني الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامي ذهبت أدراج الرياح".

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واختتمت، "هناك عدد من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة، فوضع الفن صار مقلوبا ويتطلب علاجا عاجلا، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة التي تأتي من الدخلاء عليه، ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه على القيام برسالته المجتمعية".

يذكر أن بيبي بدأت مشوارها الفني بمسلسل "أنت عمري" من بطولة عبدالعزيز المسلم ونخبة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

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