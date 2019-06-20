"هاواي وشورت المدرسة".. تعرف على أحدث صيحات "الميوهات" الرجالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يستعد كثير من الشباب محبي مواكبة الموضة، للسفر لقضاء إجازة المصيف، ولكن يظل بعضهم يتسأل البعض عن أحدث صيحات الموضة الخاصة بـ"ملابس البحر".

لذا يستعرض لكم "الخليج 365" في الألبوم التالي، مجموعة من أبرز المايوهات الرجالي، الذي يعتبر من ملابس الصيف، التي لا غنى عنها في هذه الفترة، هذا الصيف، بحسب موقع " fashionbeans".

1-مايوه ذات الطابع الحربي "أكشن مان Action Man"

المايوه الرجالي المستوحاة من الجيش واحد من أكثر اتجاهات الموضة شيوعًا في الفترة الأخيرة، يعد هذا المايوه خيارًا رائعًا' لمحبي أعمال القتال والقوة، كما تقول سارة جيلفيلان ، مصممة أزياء ومؤسسة مركز الأزياء الرجالية سارتوريا لاب. أن هذا التصميم ذات الألوان المزدحمة يوحي بمن يرتديه بزيادة الوزن ويفضل ألا يكون طوله أقل من الركبة.

2-مايوه مخطط باللون الأبيض

يستوحى تصمم هذا المايوه من الأجواء البحرية، ويتميز بخطوط Breton: سواء كانت مائلة أو مكدسة أو طبقات أو متعددة الألوان.

قالت: هولي بليك، مصممة أزياء في استوديوهات ريفر آيلاند: 'إن الشورتات البيضاء ذات الخطوط البيضاء هي موضة الملابس السباحة لهذا الموسم'.

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3-المايوه الـ"مشجر" "هاواي"

Botanical تضفي المايوهات الزهرية شعوراً بالمرح على مظهر أنيق، يتميز هذا التصميم بمطبوعات هاواي وأوراق الشجر الاستوائية تجعل، وتناسب أكثر اصحاب البشرة الداكنة.

4-مايوه Block Party

وهو مايوه ذات طابع كلاسيكي، ويمكن أن ترتديه بألوانًا خضراء داكنة أو بورجوندي أو درجات ألوان السماء والألوان المبهجة كالأصفر والبرتقالي والأحمر.

5-مايوة المدرسة

عاد الشورت الرياضي الذي كان يرتديه الطلبة قديمًا إلى ساحات الموضة واصبح من أهم قطع ملابس البحر لهذا العام،. يقول لونجمور: حاول ارتدائه مع لوك النظارات الشمسية القديمة. 'للحصول ستايل أنيق.