7 أطعمة نباتية تساعد على التخسيس.. أبرزها اللوز والقرنبيط

يعانى البعض من زيادة في الوزن، بسبب الخمول وقلة الحركة واتباع نظام غذائي غير صحي.

إليك أكثر الأطعمة النباتية التي تساعد في إنقاص الوزن وإزالة الدهون، كما ذكرها موقع "Healthy Lifestyle":

الثوم

يحتوى الثوم على عنصرين يزيدان حرق السعرات الحرارية، إلى جانب أنه يساعد على ضبط نسبة الكولسترول بالدم.

اللوز

يمتاز اللوز بأنه يوفر درجة عالية من الشبع ويمد الجسم بسعرات حرارية أقل من غيره من المكسرات، كما أنه يحتوي على عنصر يزيد حرق الدهون، وفيتامينات "أ" و"د" و"ب12".

أضرار وفوائد رجيم الماء للتخسيس السريع

التوت

كل فواكه عائلة التوت، ومنها الفراولة تقلل التهابات الجسم التي تحدث نتيجة البدانة، ويساعد على خفض الكوليسترول والوزن.

Advertisements

الموز

أيضا وسيلة جيدة للتخسيس، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يقلل احتباس الماء، والألياف والمعادن التي تمنح الإحساس بالشبع.

بذور الكتان

من أغنى الأطعمة النباتية بالألياف، وينصح بها لتقليل انتفاخ البطن وتعزيز الإحساس بالشبع.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الأطعمة المفيد للأمعاء، والتي تعزز نمو البكتريا الصديقة في هذا الجزء الحيوي من الجهاز الهضمي، وأنه يقلل الإحساس بالجوع.

"التخسيس بالاكتئاب" حيلة فتيات لإنقاص أوزانهن.. وطبيب: النتيجة عكسية

الأفوكادو

يعد من الأطعمة النباتية التي ينصح بتناولها للتخسيس خاصة إذا كانت هناك مخاطر ترتبط بمرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول.

​