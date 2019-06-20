درصاف القنواطي أول امرأة حكم مباراة في تونس: لدي قدرات سيكولوجية

قالت التونسية درصاف القنواطي، أول امرأة عربية وأفريقية تدير مباراة في دور الدرجة الأولى لكرة القدم الرجالية، إن قرار لجنة تعيينات الحكام في تونس بتعيينها لإدارة مباراة فريقي "الترجي" و"البنزرتي" كان بمثابة فخر لها، مشيرة إلى أن إدارة امرأة لمباراة كرة قدم قد تساهم في التخفيض من حدّة التوتّر بين اللاعبين.

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وأضافت "القنواطي"، خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد الإخبارية، أنه سبق لها إدارة مباراة للرجال في عام 2017 ، لكن في إطار دوري الرابطة المحترفة الثانية، والتي جمعت بين فريقي الملعب التونسي وجمعية جربة، متابعة أنها شاركت في مباراة واحدة ضمن بطولة الرابطة الأولى لكن كمحكمة رابعة، وذلك في مباراة "مستقبل قابس" ضد "البنزرتي".

وأوضحت القنواطي أنها تأمل أن تدير يوما إحدى مباريات الدّربي بين فريقي الترجي الرياضي والنادي الأفريقي، لافتة إلى أنها كأستاذة تربية بدنية لديها قدرات سيكولوجية تجعلها تدير اللقاءات الكروية من دون أي رهبة، مشيرة إلى أن بعض اللاعبين شعروا بالصدمة من إدارة امرأة للمباراة إلا أنه مع مرور الوقت نسوا الأمر وصبوا اهتمامهم على أحداث المباراة.

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