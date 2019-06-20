ياسمين صبري تغادر المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية

غادرت الفنانة ياسمين صبري إحدى مستشفيات الإسكندرية بعد خضوعها لجراحة في قدمها، أمس.

وقال مصدر مقرب من صبري، لـ"الوطن"، إن الفنانة تتمتع بصحة جيدة، وإنها كانت من المقرر خضوعها لهذه الجراحة، قبل أسابيع، إلا أن انشغالها بتصوير مسلسلها الأخير "حكايتي" حال دون ذلك.

بعد وقوفها "على دماغها".. ياسمين صبري داخل المستشفى

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كانت ياسمين شاركت متابعيها بصور لها قبل إجرائها للعملية، التي لم توضح طبيعتها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

بعد دخولها المستشفى.. ياسمين صبري تشارك متابعيها ممارسة اليوجا

ويشارك في بطولة "حكايتي" أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، إسلام جمال، هنادي مهنا، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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