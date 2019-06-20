تعرفي على القطع الأساسية لتي لا غنًى عنها داخل حقيبة سفركِ

تنهمك النساء عند التخطيط للسفر بأمور عدّة، من حيث التأكّد من إنجاز جميع الترتيبات وجمع الأغراض، والأهم من هذا كلّه هو اختيار الملابس المعتمدة في السفرة . إن كنتِ معنيّة بالموضوع ، نقدّم لكِ نصائح باختيار 5 قطع أساسية لا غنًى عنها داخل شنطة سفركِ وتناسب رحلاتكِ الصيفيّة :

القميص الفستان

نلاحظ رواج صيحة قماش اللينين في كلّ مكان وعلى جميع الملابس، سواء كانت تنانير أو بناطيل أو حتّى فساتين ، لذلك ، ننصحكِ باقتناء القميص الفستان بصيحة اللينين لسفرتكِ خلال الصيف، وتنسيقه مع قبعة القش وشنطة كبيرة .

الفساتين الطويلة

اقتناء الجينز داخل ملابس السفر الخاصة بكِ أمر مهم، ولكن دعينا لا ننسى أهميّة الفساتين خلال السفر، إذ إنها تؤمن لكِ الراحة خلال التنقل . نسّقي صيحة الفستان الطويل المخطط مع قبعة كبيرة وصندل برباط، لاطلالة نهارية موفّقة .

الشورت

يوفّر الشورت راحة خلال المشي واطلالة صيفيّة بامتياز، إذ إنّه بإمكانكِ تنسيق شورت جينز مع سنيكرز أبيض وقميص علوي، مع حقيبة صغيرة الحجم لضمان سهولة التنقل.

الشورت

من جانب آخر يمكنكِ اختيار الشورت القماش بخصر مرتفع، مع حزام الخصر وتيشيرت وجاكيت جينز، لاطلالة مميّزة.

اطلالة الجينز

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إن كانت وجهتكِ السياحية بلدًا حارًّا في النهار، وباردًا في فترات الليل ، ننصحكِ باختيار الجينز الواسع والابتعاد عن السكيني جينز، لاطلالة عصرية ومريحة .

نسّقي جينز ممزّقًا واسعًا مع قميص نسائي وحذاء مسطّح .

صيحة التنورة

لا مفر من ارتداء التنورة لاطلالة أنثوية وموفّقة، ومع رواج موديلات عدّة لاطلالة التنورة، كالتنورة الميدي والتنورة الماكسي والتنورة بكشكش والموردة والطويلة، اختاري منها ما يناسب ذوقكِ وقوامِك .

لذلك ، ننصحكِ باختيار التنورة القصيرة مع كشكش وكروب توب وصندل، لاطلالة صيفية بجدارة .

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