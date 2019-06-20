أفكار مميزة للتخلص من الأتربة والشحم..منها النشا لإزالة البقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : لمياء يسري

تواجهنا يوميًا مشاكل خاصة بتنظيف المنزل، والمطبخ خاصة مع تراكم الشحوم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة.

تستخدم بعض السيدات المنظفات الكيميائية لتحافظ على نظافة منزلها، إلا أن التكلفة الباهظة لهذه المنظفات جعلت الكثير مهن غير قادرات على شرائها، فحاولن إيجاد بدائل فعالة وقوية ومن داخل المنزل أيضًا.

يستعرض لكم موقع bright side أفكارًا عملية يمكن تنفيذها بسهولة، للحصول على نتيجة مماثلة للمنظفات الكيميائية لإزالة البقع وتنظيف أركان المنزل بالكامل.

-بقع الصنبور:

يؤدي تراكم المياه على الصنوبر إلى تولد البكتيريا وربما تغير لون الصنبور مع الوقت تمامًا فيصبح ذو منظر سيء.

لتخطي هذه المشكلة، استخدمي منشفة مبللة بالخل، ثم لفيها حول الصنبور لمدة ما بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة يوميًا، هذه الطريقة سوف تساعد على إبقاء لون الصنوبر لامعًا.

-المكواة لإزالة بقع السجاد:

استخدام المكواة هو حل مثالي لإزالة بقع السجاد، قومي بوضع نشا معجونة بالماء على البقعة ثم أفردي فوقها قطعة قماش مصنوعة من القطن، وبعدها ممري المكواة الساخنة عليها، كرري هذه الخطوات حتى تتلاشى البقعة تمامًا.

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-البقع الصفراء:

إذا كنت تعانين من مشكلة تحول لون الوسادة من الأبيض إلى الأصفر، جربي أن تغلي الأقمشة في مياه مضاف إليها مسحوق غسيل مخلوط مع مادة بورات الصوديوم، ومسحوق غسيل الأطباق.

-مكعبات الخل والليمون للقمامة:

يمكنك تجميد الخل والليمون، لإزالة الروائح الكريهة العالقة داخل صندوق القمامة في المطبخ.

-تبييض الملابس:

يمكنك تبييض الملابس دون استخدام مادة مبيضة، من خلال إضافة 12 كوب ماء، مع ربع كوب من عصير الليمون، وكوب صغير من ماء الأكسجين، وكوبين خل لكل دورة غسيل واحدة.

7-المروحة

استخدمي غطاء وسادة لتنظيف شفرات المروحة، فهو حل مثالي لالتقاط الأتربة بسهولة.