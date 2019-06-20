أغرب تقاليع الموضة.. رجل المعزة وشراب جلد بـ23 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

دائما ما يكون عالم الموضة مليء بالاختراعات قد تكون جميلة وجذابة لكن في بعض الأحيان تكون غريبة ومختلفة، لذلك يستعرض لكم موقع listverse، أغرب صيحات الموضة لعام 2019،

-بنطلونين جينز

الموضة تتغير تبعًا للفصول في السنة، إلا أن البنطلون الجينز بتفصيله الضيقة لم تطرأ عليه تغيرات كثيرة منذ فترة طويلة تصل إلى أكثر من قرن.

لكن بيت أزياء Natasha Zinko في لندن كان لديه رأي آخر، وقرر الدمج بين بنطلونين جينز.

-شراب جلد:

يعتبر من أقل قطع الملابس التي يطرأ عليها تغييرات، وعادة تتراوح في الطول أو صبغها وطباعة صورًا متنوعة عليها.

إلا أن صناع الموضة استطاعوا صناعة جوارب جلد "لاتكس" لها ألوان مختلفة بلون البشرة وغيرها من الألوان الأخرى، وهذا النوع من الجوارب ذات تكلفة باهظة تصل إلى 1400 دولار للشراب الواحد، أي ما يعادل 23 ألف جنية من ماركة جوتشي "Gucci".

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-كُم صوف:

تم انتاج هذه القطعة المزودة بقماشة رقيقة بلون الجلد حتى لا تسقط الأكمام، وهي تناسب فصل الصيف أو الشتاء على حد سواء، ولم تصنف بعد في فئة محددة للملابس حتى الآن، ويبلغ سعرها 2.165 في كيلفن كلاين “calvin Klein”.

-جيز غير متناسق:

أنتج براند Ksenia Schnaider الأوكراني موضة جديدة من البنطلون الجينز، تعتمد على عدم التناسق، ويكون بقدم ضيقة والآخرى واسعة.

-الجينز المقطع بالكامل:

يعتمد هذا التصميم على إضافة سوست عند منطقة الخصر.

-رجل المعزة

انتشرت في الآونة الأخيرة موضة حذاء على شكل رجل معزة، وأثارت سخرية الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي

-الجوارب المقطوعة

تخطت موضة "القطع" من البنطلون إلى الجوارب النسائية الطويلة، وربما تبدو بشكل غير متناسق إلا أنها أصبحت أبرز أشكال الموضة الغريبة.

-وشم العين

أغرب موضة ظهرت في السنوات الأخيرة، هي وشم العين، وظهرت بألوان مختلفة، ويتم الوشم في بياض العين