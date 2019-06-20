ماسك الغليسرين لحماية قدميكِ من الأحذية المفتوحة بالصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 02:37 مساءً - كثير من الصبايا يفضلن ارتداء الأحذية والصنادل المفتوحة في الصيف، وبالرغم من شكلها الأنيق، إلا أنه بهذه الحالة سوف تحتاجين لـ عناية مضاعفة لقدميكِ، بخاصة مع تعرّضها الدائم للأتربة، وبالتالي مظهر غير مرغوب به من التشققات.

وقد اخترنا الغليسرين كونه معروفًا بفوائده وخصائصه المميزة، التي تساعدكِ في الحصول على بشرة قدمين ناعمة وصحية، بخاصة عندما تعتمدينه مع مواد طبيعية أخرى.

ماسك الغليسرين



ماسك الغليسرين ولبن البودرة

ماسكات الغليسرين للقدمين

- 2 ملعقة صغيرة غليسرين

- ملعقة صغيرة لبن بودرة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



كيفية عمل الماسك



- اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح كالعجين.

- على قدمين رطبة، وزعي الخليط على البشرة، واتركيه يدوم لمدة نصف ساعة.

- اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين، إن كنتِ تخرجين كثيرًا بالصنادل المفتوحة.



ماسك الغليسرين وزيت اللوز وماء الورد

ماء الورد والغليسرين

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- ملعقة كبيرة غليسيرين

- كوب ماء ورد ماء ورد

- زيت لوز حلو

- ماء دافىء



طريقة عمل الماسك



في وعاء عميق، ضعي كل المكونات.

انقعي قدميكِ في الماء لمدة 45 دقيقة، ويمكنكِ اعتماد حجر القدمين لإزالة الجلد الميت

اشطفي قدميكِ بعدها بالماء الفاتر.

يمكنكِ وضع القليل من الغليسرين بعد شطف قدميكِ.

كررري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة نضرة وناعمة، ويفضل أن تجرّبيه دائمًا قبل النوم للحصول على نتيجة مرغوبة.

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