خلطات لترطيب الشعر الجاف في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 02:37 مساءً - مع الطقس الحار، شعركِ بحاجة إلى ترطيب عالي، بخاصة وإن كان من النوع الجاف، الذي يتأثر بدرجة كبيرة بالحرارة وأشعة الشمس القوية. وأفضل ما يمكنكِ اعتماده في هذه الحالة، هو اعتماد خلطات مخصصة للشعر الجاف، تمنحه الترطيب العالي، لمظهر غاية في الجمال.



خليط زيت الزيتون والزبادي

الشعر الجاف في فصل الصيف

نصف كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل صافي



طريقة عمل الماسك



- اخلطي كلًّا من الزبادي مع زيت الزيتون والعسل، في وعاء عميق، وتأكدي أن يذوب العسل بالخليط جيدًا.

- وزعي الخليط على شعركِ الرطب، واحرصي على أن يصل إلى الجذور.

- اتركي الخليط يدوم لمدة ساعة واحدة، ثم اشطفي بعدها شعركِ بالماء.

- تكرار هذا الخليط مرة أسبوعيًّا أو كل 10 أيام، سوف يجعل شعركِ رطبًا وصحيًّا كما تحلمين.

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خلطة الأفوكادو وزيت الصبّار

ماسك الأفوكادو للشعر الجاف

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- ثمرة أفوكادو مهروسة

- نصف كوب مايونيز

- 2 ملعقة صغيرة زيت الصبار



طريقة عمل الخليط



- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على شعركِ لمدة ساعة.

- اشطفي الخليط بعد مرور المدة بالماء والشامبو المخصص للشعر الجاف.

حاول تكرار العملية مرة أسبوعيًّا، للحصول على شعر لامع صحي، إذ يحتوي المايونيز على مرطبات وفيتامينات للشعر، والأفوكادو من أفضل المواد المفيدة لـ شعركِ الجاف فهو يحتوي على مضادات أكسدة تنعش شعركِ، وتمنحه الحيوية، وزيت الصبّار يغذي شعركِ من الجذور.

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