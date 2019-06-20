ريهام عبدالغفور تطل بملابس بهلوانية.. وجمهورها: "هتموتينا من الخضة يافريدة"

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" بإطلالة غريبة لفتت الأنظار إليها، حيث ارتدت ملابسة بهلوانية.

وظهرت خلال الصورة بباروكة شعر حمراء وجمبسوت متداخل الألوان ونظارة صفراء.

وأرفقت ريهام الصورة بتعليق عبارة عن عبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "املأ حياتك بالقصص وعيش مغامراتها وألوانها".

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لقيت الصورة استحسان الجماهير وتفاعل عدد كبير مع إطلالتها، وحصدت على قرابة الـ5 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، أبرزها: "وحشتيني يافريدة. ها فريدة تخبلتي. فريدة بقت كلاون. إيه يافريدة هتموتينا من الخضة؟".

ويبدو أن الجمهور لا زال مرتبطا بشخصية "فريدة"، التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس"، التي ظلت عالقة في الأذهان وتفاعل عدد كبير منهم معها، خلال عرض المسلسل الذي دخل ضمن السباق الرمضاني.

وتشارك ريهام عبد الغفور فى مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي تعرض على مسرح أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس وتجسد فيها شخصية الابنة الوسطى للملك لير.

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