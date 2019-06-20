دراسة: ارتداء الأحذية القذرة داخل المنزل يحمي الأطفال من الربو

أثبتت دراسة لعدد من الباحثين من المعهد الوطني للصحة والرعاية في فنلندا، بينهم البروفيسور"جوها بيكانين"، أن ارتداء الأحذية القذرة والمتسخة داخل المنزل قد يجعل الأطفال أقل عرضه للإصابة بمرض الربو مزمن، الذي يصيب الممرات الهوائية للرئتين، وينتج عنه التهاب وضيق الممرات التنفسية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجدت النتائج أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالحالة التي تصيب الشعب الهوائية في الرئتين، إذا كانت البكتيريا الموجودة في المنزل أشبه بالبكتيريا الموجودة في المزارع، إذ إن أعدادا أكبر من الكائنات الحية الموجودة في التربة تساعد في بناء قدرة الأطفال على الصمود.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يعيشون في المنازل المحتوية على بكتيريا التربة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالربو، كما أن وجود المزيد من الأشقاء أو العيش في منزل قديم ساعد على خفض خطر الإصابة بحالة الالتهاب المزمن.

وقال بيركا كيرجافاينن إن السمة الرئيسية للميكروبات الموجودة في المنازل التي تحمي من الربو تتمثل في وفرة كبيرة من البكتيريا التي تنبع من البيئة الخارجية.

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وقال البروفيسور بيكانين وفريقه إن الأبحاث السابقة وجدت أن النشأة في مزرعة بجانب الحيوانات قد يخفض خطر الإصابة بالربو والحساسية إلى النصف تقريبا.

وعلى الرغم من أن الحالة يمكن السيطرة عليها عادة عن طريق الأدوية، إلا أن المصابين بالربو يعانون من خطر التعرض لنوبات قاتلة.

وتنجم حالة الالتهاب المزمن الشائع عن طريق تورم في المجاري، التي تنقل الهواء من وإلى الرئتين، وقد تسبب الحساسية والدخان والتلوث وممارسة الرياضة ونزلات البرد أو الانفلونزا، أيضا، هذه الحالة.

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