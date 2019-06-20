بعد دخولها المستشفى.. ياسمين صبري تشارك متابعيها ممارسة اليوجا

شاركت الفنانة الشابة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورا لها وهي تمارس رياضة اليوجا.

وعلقت الفنانة الشابة على الصورتين، قائلة: "صباح الخير"، وتلقت العديد من تعليقات متابعيها: "فخر الصناعة المصرية. كفاية يوجا. أحلى مورننج عليكي".

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وتأتي صور ياسمين صبري، بعدما شاركت متابعيها، أمس، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على "انستجرام"، صورا لها وهي داخل المستشفى، فظهرت وهي ترتدي الملابس المُعقمة، الخاصة بالمستشفى.

بعد وقوفها "على دماغها".. ياسمين صبري داخل المستشفى

واعتقد البعض أن دخول ياسمين صبري المستشفى جاء بعد ظهورها وهي تؤدي تمرينات شاقة خاصة برياضة اليوجا، حيث وقفت الفنانة الشابة على رأسها، وهي إحدى الحركات الخاصة برياضة اليوجا.

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