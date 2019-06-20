بالصور| سارة الطباخ تدعم "الشرنوبي" في أولى حفلاته بعد خطبتهما

أحيا الفنان محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أمس، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ووجّه الشرنوبي الشكر لجمهوره في بداية الحفل، وبعدها بدأ أغنية "حتة من الخيال" ثم توالت الأغنيات، إذ قدّم نحو 20 أغنية بين أعمال جديدة من ألبومه الأخير "زي الفصول الأربعة"، فضلًا عن أغاني الزمن الجميل.

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وفي سياق متصل، حرصت سارة الطباخ، منتجة أعمال محمد الشرنوبي، وخطيبته، على التواجد في الصفوف الأولى ودعمه وسط الجمهور.

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