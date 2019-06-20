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أحيا الفنان محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أمس، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.
ووجّه الشرنوبي الشكر لجمهوره في بداية الحفل، وبعدها بدأ أغنية "حتة من الخيال" ثم توالت الأغنيات، إذ قدّم نحو 20 أغنية بين أعمال جديدة من ألبومه الأخير "زي الفصول الأربعة"، فضلًا عن أغاني الزمن الجميل.
وفي سياق متصل، حرصت سارة الطباخ، منتجة أعمال محمد الشرنوبي، وخطيبته، على التواجد في الصفوف الأولى ودعمه وسط الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سارة الطباخ تدعم "الشرنوبي" في أولى حفلاته بعد خطبتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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