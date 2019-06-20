كيت ميدلتون تتألق بفساتين صيفية تحمل توقيع إيلي صعب

كثيرًا ما شاهدنا ومازلنا نشاهد كيت ميدلتون Kate Middleton في اطلالات أنيقة مفعمة بالأنوثة والجاذبية، وكثيرًا ما نراها تتربع على قائمة النساء الأكثر أناقة في مختلف المناسبات، بسبب خياراتها المدروسة والأزياء الراقية التي تختارها بعناية، ولا سيّما مؤخرًا بعد أن أصبحت ميالة أكثر نحو الأسلوب الأنثوي.

وفي فصل الصيف عمومًا تتألق كيت بأجمل موديلات الفساتين المرهفة بألوان زاهية ومنعشة، وقد جمعنا لكِ اليوم بالصور أجمل فساتين كيت ميدلتون الصيفية وأحدثها من إيلي صعب، وإليكِ التفاصيل.

تألقت كيت ميدلتون Kate Middleton في أحدث اطلالاتها في سباق رويال اسكوت Royal Ascot في فستان باللون الأزرق، كانت قد اختارته من دار “إيلي صعب” Elie Saab، تصميمه أنثوي ناعم مصنوع من قماش التول المرهف، وياقته مزينة بشريطة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وشنطة يد صغيرة براقة، وطبعًا أكملت اللوك بقبعة مميزة مزينة بوردة جانبية كبيرة.

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اطلالة مميزة جمعت بين الأسلوب الأنثوي الناعم مع لمسات من العصرية، اعتمدتها كيت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا، حيث اختارت فستان ماكسي باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الترتر البراق من “جيمي شو” Jimmy Choo وكلاتش من الساتان باللون الفضي.

لأحد المشاوير الصباحية، اختارت كيت ميدلتون Kate Middleton اطلالة أنيقة وعملية في الوقت ذاته، وكانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأصفر من “جيني باكهام” Jenny Packham قماشه مزين بالورود، بأكمام طويلة وتنورة كلوش، وقد نسقت معه حذاءً باللون البيج له كعب من القش، وحقيبة كلاتش صغيرة.

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