البدلة الكتان لإطلالة صيفية أنيقة ومريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة “Elle” الألمانية بأن البذلة الكتان تعد مثالية للحصول على إطلالة صيفية تجمع بين الأناقة والراحة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن خامة الكتان تمتاز بأنها جيدة التهوية، ما يجعلها مثالية في ظل الطقس الحار. ولإطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة تطل البدلة الكتان بألوان زاهية مثل الأحمر والوردي والأصفر، إلى جانب الألوان الطبيعية كالبيج والأبيض. ولمظهر أكثر جرأة وتفردا تشتمل البذلة على بليزر ذي قصّة أكبر من المقاس “Oversized” أو شورت بدلا من السروال، ما يجعلها مثالية للمناسبات الكاجوال.

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