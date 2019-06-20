بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام.. وفاة أمريكية بمرض السرطان

يدخل الإنسان في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين عالما وعاملا بمعناهما موقنا بهما، منقادا لدلالاتهما، والشهادتان، وبعد أكثر من 60 عاما قررت سيدة أمريكية تدعى "ساراند سيمونا"، والتي تعمل في قاعدة"عريفجان" مع الجيش الأمريكي، وتقيم بالكويت، اعتناق الدين الإسلامي في 10يونيو من الشهر الجاري لعام 2019.

حصلت ساراند على شهادة لجنة التعريف بالإسلام، لتدخل بالدين الإسلامي بعد 4 أشهر من اعتناق زوجها له، بعد رغبتهما الشديدة في دخول الإسلام منذ عام 2012، بعد اقتناعهما الشديد به وشعائره، ولكن ظروف عملهما أخرت إعلانهما، بحسب صحيفة"الرأي الكويتية".

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بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام تدهورت حالتها الصحية بسبب معاناتها الشديدة من مرض السرطان، والتي أدت لوفاتها متأثره به، وشيع عدد من المسلمين جثمان ساراند في مقبرة الصليبخات، لعدم وجود أي أقارب لها في الكويت سوى زوجها، الذي تقدم بالشكر لجميع من واساه في وفاة زوجته.

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