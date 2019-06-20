بالفيديو| لماذا يمارس المشاهير رياضة اليوجا.. وما أشهر تمارينها؟

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تجتذب رياضة "اليوجا" العديد من المشاهير، من بينهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والفنانات "ياسمين صبري، وناهد السباعي، وهند صبري"، والممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لما لها من مميزات وفوائد تساعد على صفاء الذهن والحفاظ على الصحة بشكل عام، لذا هناك العديد من الأسباب التي ستجعلك تحاول ممارسة اليوجا.

وبحسب موقع "yogajournal"، عادة ما تساعد اليوجا على تحسين الصحة، وشفاء الأوجاع والآلام، فبمجرد أن تفهمها، سيكون لديك المزيد من الدوافع للدخول إلى عالمها، ويستعرض موقع "هن" فوائد ممارسة اليوجا وأشهر تمارينها.

- تحسن من مرونة الجسد

تعتبر مرونة الجسد واحدة من أول فوائد اليوجا والأكثر وضوحًا، فخلال جلستك الأولى، من المحتمل أنك لن تكون قادرًا على لمس أصابع قدميك، ولكن إذا التزمت بالتمرين، ستلاحظ تخفيفًا تدريجيًا بجسدك، وستلاحظ أيضًا في جلستك الأولى أن الأوجاع والآلام تبدأ في الاختفاء.

- تساعد في بناء العضلات

تساعد ممارسة اليوجا على بناء عضلات قوية تفعل أكثر مما تبدو جيدة. كما أنها تحمي من حالات مثل التهاب المفاصل وآلام الظهر، وتساعد على منع السقوط في فخ الشيخوخة، وحينما تبني قوة العضلات من خلال اليوجا، فإنك توازنها بمرونة جسدك.

- تحمي العمود الفقري

إذا كنت تتمتع بممارسة "اليوجا" بشكل متوازن مع الكثير من الانحناءات الخلفية، والانحناءات إلى الأمام، والتقلبات فهذا سيساعدك في الحفاظ على فقرات عمودك الفقري مرنة دائمًا.

- تزيد من تدفق الدم بالجسم

تساعد تمارين الاسترخاء التي تتعلمها في اليوجا على الدورة الدموية، وخاصة في يديك وقدميك، تحصل أيضًا على المزيد من الأكسجين لخلاياك، والتي تعمل بشكل أفضل نتيجة لممارسة التمارين.

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ويُعتقد أن التواء جسدك يفرك دمًا وريديًا من الأعضاء الداخلية ويسمح للدم المؤكسج بالتدفق بمجرد إطلاق الالتواء، وتشكل المواقف المقلوبة، مثل الوقوف على اليدين والوقوف على اليدين والكتفين وتشجيع الدم الوريدي من الساقين والحوض في العودة إلى القلب.

- ترفع من معدل ضربات القلب

حينما تصل معدل ضربات القلب بانتظام إلى نطاق الأيروبيك، فإنك تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ويمكن أن تخفف من الاكتئاب، وبالرغم من أن اليوجا ليست جميعها هوائية أو نفسية، فإنك حينما تمارسها بقوة أو تأخذ دروسًا في التدفق فإنها يمكن أن تزيد معدل ضربات القلب لديك في نطاق التمارين الرياضية، وحتى تمارين اليوجا التي لا تزيد من معدل ضربات القلب لديك يمكن أن تحسن تكييف القلب والأوعية الدموية، فقد توصلت الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا تقلل من معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتزيد من القدرة على التحمل.

وهناك العديد من الفوائد الأخرى للصحة النفسية والجسدية، وعن أشهر تمارين ممارسة اليوجا:

تمرين وضعية الجبل

تلك الوضعية تتشبه فيها بوقوفك كالجبال بشكل ثابت وجسد مفرود، وعادة تعتبر تلك هي الوضعية الرئيسية التي ينبغي عليك أن تبدأ بها، وممارستها تكون بأن تقف مفرودًا وترخي كتفيك، وتوزع وزنك بالتساوي على قدميك، وتترك يديك مرتخية بجانبك.

تمرين وضعية الكلب المنخفض

ويعتبر هذا التمرين من أكثر تمارين اليوجا شهرة، ولممارسته عليك أن تنحني بجسدك إلى الأمام وتستند بيديك على الأرض، وتبدأ في تحريك يديك للأمام بحيث تترك مسافة مناسبة بينها وبين قدميك ثم تباعد بين أصابع يديك، واضغط بهما بقوة على الأرض، ومن ثم تضم أصابع قدميك ثم ترفع منطقة الأرداف إلى الأعلى ليصبح شكل الجسد في النهاية على هيئة حرف v مقلوب، وينبغي أن تكون قدماك مفتوحتين قليلا وركبتيك مطويتان قليلا وتحافظ على تلك الوضعية لمدة ثلاثة أنفاس "شهيق وزفير"

تمرين وضعية الفراشة

عادة ما يطلق على هذا التمرين اسم "وضعية الفراشة" لأن حركة الساقين أثناء الجلوس تشبه الفراشة عندما ترفرف بجناحيها، وينبغي أن تكون كلتا القدمين مطويتين بالقرب من منطقة الحوض، مع تشبيك اليدين بإحكام على القدمين وكأنهما مقيدين معا.

تمرين وضعية المحارب

وهذا التمرين هو للقوة والتركيز ويهدف إلى شحن الجسم بالطاقة اللازمة له، فعليك أن تقف على قدميك وتباعد بينهما بحوالي 30 سم، وتدير قدمك اليمني 90 درجة وقدمك اليسرى قليلا، وتبدأ ترخي كتفيك، ثم تبسط يدك اليمنى أمامك واليسرى خلفك مما يجعل راحة اليد للأسفل، ومن ثم تثني ركبتك اليمني 90 درجة مع الحفاظ على موقعها أعلى عضلة السمانة بشكل مباشر، وتنظر باتجاه امتداد يدك اليمنى تبقي على تلك الوضعية لمدة دقيقة مع التكرار.

تمرين وضعية الطفل

والتمرين عبارة عن أن تنحني للأمام، وتضفي شعورا بالراحة والانتعاش ويمكنك القيام بذلك التمرين لاكتساب المرونة بمنطقة أسفل الظهر، أو لأخذ قسطًا من الراحة أثناء القيام بالتمارين الأخرى، فتجلس على الأرض وتضم قدميك أمام صدرك وكعبيك، وتبدأ في تحريك جسمك بشكل دوراني نحو الأمام حتى يلامس جبينك، وتخفض صدرك حتى يلامس ركبتيك وتثبت على هذا الوضع وتتنفس بهدوء.

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