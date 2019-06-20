فيروس النكاف يهدد طفلك بمضاعفات خطيرة .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن مرض النكاف قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال الأكبر سنا.
وتتمثل مضاعفات النكاف في التهاب الدماغ والتهابات الخصيتين أو المبايض.
وأوضحت الرابطة أن النكاف هو مرض فيروسي يسببه فيروس النكاف، وهو يهاجم الغدد النكفية (أكبر الغدد اللعابية) الموجودة بين الأذن والفك. وينتقل الفيروس عبر الرذاذ الناجم عن العطس والسعال وعند مشاركة الطعام والشراب وأغراض الشخص المصاب بالفيروس.
وتتمثل أعراض النكاف في تورم الغدد النكفية مصحوبة بأعراض أخرى كالحمى وألم بالوجه والأذنين وجفاف الفم وصعوبة الكلام، بالإضافة إلى الصداع والشعور العام بالتعب والتوعك.
ويعد التطعيم بلقاح النكاف التدبير الوقائي الأكثر شيوعا، وعادة ما يتلق الطفل التطعيم في عمر 10 شهور، بالإضافة إلى جرعة ثانية بعد 4 إلى 12 شهرا. ويمكن للبالغين تلقي التطعيم في حال عدم تلقيه في سن الطفولة.
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