طرق علاج تمزق الأربطة..منها الرقص

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يندرج تمدد الأربطة ضمن الإصابات الشائعة أثناء ممارسة الرياضة كالمشي وكرة السلة والرقص. فكيف يمكن مواجهته والوقاية منه؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور إنجو فروبوزه أنه ينبغي على الرياضي تجنب الحركات غير الضرورية مع مراعاة رفع القدم وتبريدها واستخدام ضمادة ضاغطة لتجنب حدوث نزيف أو تورم المفصل.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج تمدد الأربطة، فينبغي حينئذ استشارة أخصائي طب رياضي؛ نظرا لأن تمدد الأربطة يرفع خطر حدوث تآكل بالمفصل.

وللوقاية من تمدد الأربطة، ينصح أخصائي الطب الرياضي الألماني بارتداء حذاء ذي مقاس مناسب، مع الحرص على إجراء عملية الإحماء على أكمل وجه لتجهيز العضلات بشكل سليم قبل ممارسة الرياضة، مع مراعاة تجنب الحركات الفجائية أثناء ممارسة الرياضة.