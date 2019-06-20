بالصور..بيع فستان الأميرة ديانا في مزاد علني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

وصل سعر ثوب ارتدته الأميرة الراحلة ديانا خلال زيارة إلى دول الخليج في عام 1986 مع زوجها الأمير تشارلز إلى 106 ألف جنيه استرليني 148 ألف دولار.

وبيع هذا الثوب كجزء من مجموعة تضم 3 فستاتين وصل سعرها الإجمالي إلى 260 ألف جنيه استرليني (364 ألف دولار)، وتم تصميم الفستان المخطط باللونين الأبيض والأسود من قبل المصممين ديفيد وإليزابيث إيمانويل، حسب ما جاء في موقع "24":

وتم بيع الفستان إلى جانب فستانين آخرين للأميرة ديانا، بواسطة دار مزادات كيري تايلو في لندن يوم الإثنين الماضي.

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وشملت عملية البيع أيضاً رداءٌ أحمر بلون الخوخ من تصميم كاثرين ووكر، بسعر 93 ألف جنيه استرليني (130 ألف دولار)، وكان من بين الأزياء المفضلة للأميرة ديانا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

وكانت التوقعات أن تباع الفساتين بمبلغ 90 ألف جنيه استرليني (126 ألف دولار)، إلا أن عملية البيع بالمزاد حققت ثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.

وتم جمع الفساتين والأزياء المختلفة من مجموعة من هواة جمع القطع الملكية المختلفة، وكانت فساتين الأميرة ديانا قطعاً نادرة لأنها صنعت خصيصاً لها في ذلك الوقت.