الامارات | جناح «إكسبو» التفاعلي المتنقل يلهم زوّار دبي مول

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح «إكسبو» التفاعلي المتنقل يلهم زوّار دبي مول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق جناح إكسبو 2020 دبي التفاعلي من دبي مول، وستتنقل المنصة المبتكرة في 60 موقعاً من المواقع الأكثر شهرة في دولة الإمارات خلال الأسابيع الـ80 المقبلة، لتأخذ زوارها في تجربة ممتعة غنية بالمعلومات عبر قصة إكسبو 2020 دبي وأهدافه.

ويمكّن الجناح زواره من التجول افتراضياً في موقع إكسبو دبي، الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة في منطقة دبي الجنوب، واستكشاف أول إكسبو عالمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ويتيح الجناح التعرف إلى تقنية مبتكرة للتعلم الإلكتروني، تم تطويرها و«اختبارها» خصيصاً لهذا الجناح. ويمكن لهذه التقنية التعرف إلى كلمة «حيّاكم» بعد الاستماع إليها في أكثر من 500 موضع، وعندما ينطق الزائر كلمة «حياكم» فإن الجناح يتفاعل، فتتحرك الرسوم، ومن ضمنها بحر من الجسيمات التي تستجيب للمسات الزائر.

ويمكن أيضاً الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR)، وعرض تجربة الزائر على «سناب شات»، من خلال فلتر الواقع المعزّز الذي يضع نافذة حديثة بجوار الصورة.

ودعماً للاستدامة - وهي أحد الموضوعات الفرعية الخاصة بإكسبو 2020 دبي - بنيت المنصة باستخدام أكبر عدد ممكن من المواد القابلة لإعادة التدوير والمعاد تدويرها والمستدامة.

وترحب المنصة الواقعة في الطابق الأرضي من دبي مول قرب الشلال بجميع الزوار، لخوض تجربة غامرة من خلال سينما 270 درجة، واكتشاف كيف يمكن ممارسة دور في رحلة دولة الإمارات إلى استضافة أكبر حدث ينظم على الإطلاق في العالم العربي.

يشار إلى أن إكسبو 2020 دبي سيستقطب، خلال أشهره الستة، ابتداءً من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

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وأعدّ إكسبو 2020 دبي برنامجاً مميزاً للمتطوعين، يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

- الجناح يمكِّن زوّاره

من التجول افتراضياً

في موقع إكسبو

دبي، الممتد على

مساحة 4.38

كيلومترات مربعة في

منطقة دبي الجنوب.