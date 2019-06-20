طريقة عمل رز الكبسة على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي"

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على طريقة نجلاء الشرشابي، إليكم طريقة عمل الكبسة بالدجاج:
المقادير
*3 أكواب ارز بسمتي
*3 ملاعق زيت
*2 عود قرفة
*3 حبة بصل شرئح
*1حبة ليمون مجفف
*3 ملاعق صغيرة ملح
*دجاجة مقطعة 8 قطع
*كوب مفروم طماطم
*6 فصوص حبهان
*ملعقة بهارات كبسة
*فلفل أسود
*3 قرنفل
طريقة التحضير
- نضع في حلة على النار السمن والبصل الشرائح حتى يصبح ذهبي.
- أخرجي البصل ثم أضيفي الدجاج و حمريه حتى يصبح ذهبيًا ثم أضيفي نصف البصل المحمر مع الطماطم، وأربعة أكواب ماء والحبهان والقرفة والقرنفل والليمون.
- يترك الدجاج حتى ينضج ثم أضيفى بهار الكبسة ويترك ليغلي قليلا ثم نضيف الأرز ونقلب بهدوء، ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز، ثم يقدم ويزين بباقي البصل.
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