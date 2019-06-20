طريقة عمل رز الكبسة على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي"

على طريقة نجلاء الشرشابي، إليكم طريقة عمل الكبسة بالدجاج:

المقادير

*3 أكواب ارز بسمتي

*3 ملاعق زيت

*2 عود قرفة

*3 حبة بصل شرئح

*1حبة ليمون مجفف

*3 ملاعق صغيرة ملح

*دجاجة مقطعة 8 قطع

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*كوب مفروم طماطم

*6 فصوص حبهان

*ملعقة بهارات كبسة

*فلفل أسود

*3 قرنفل

طريقة التحضير

- نضع في حلة على النار السمن والبصل الشرائح حتى يصبح ذهبي.

- أخرجي البصل ثم أضيفي الدجاج و حمريه حتى يصبح ذهبيًا ثم أضيفي نصف البصل المحمر مع الطماطم، وأربعة أكواب ماء والحبهان والقرفة والقرنفل والليمون.

- يترك الدجاج حتى ينضج ثم أضيفى بهار الكبسة ويترك ليغلي قليلا ثم نضيف الأرز ونقلب بهدوء، ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز، ثم يقدم ويزين بباقي البصل.

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