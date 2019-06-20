ماذا قالت النجمات عن إطلالاتهنّ في مهرجان "الزمن الجميل"؟ ومن كانت الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرصُ النجمات دومًا على الاهتمام بإطلالتهن، خاصةً خلال تلبيتهن للمناسبات المهمة، إذْ يحاولن قدر الإمكان اختيار الأزياء التي تجعلهن محطّ الأنظار.
لذا؛ تصبح الفستاتين التي سترتديها الفنانات شغلهن الشاغل، فيبحثن عن كل جديد يواكب صيحات الموضة ويتناسب مع قوامهن، فتتحول السجادة الحمراء إلى منصة لعرض أجمل التصاميم.
هذا الأمر قد حدث خلال مهرجان "الزمن الجميل" الذي أقامه الدكتور هراتش سغبازريان احتفاءً بتكريم كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي.
كاميرا "فوشيا" رصدت خلال الحفل إطلالات النجمات، وعادت بالفيديو التالي:
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