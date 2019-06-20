كارداشيان تُلفت الانتباه بإطلالات غريبة من "ورق الجرائد"

تُعد كيم كارداشيان Kim Kardashian من أبرز العاشقات للوضة، وأنها في كل فترة تعتمد أسلوبًا جديدًا ومبتكرًا، ولهذا أصبحت تُعتبر إحدى أشهر أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وبغضّ النظر إن كانت اطلالاتها أنيقةً أم لا، فهي دائمًا ما تكون متجددة ولافتة للنظر.

وظهرت مؤخرًا في عدد من التنسيقات الغريبة التي اعتمدت فيها الأسلوب العصري الكاجوال، والأسلوب الأنثوي الجذاب، كما أنها أصبحت ميالة لاختيار الأزياء الفنتج "vintage" من مجموعات دور الأزياء القديمة.

ونستعرض فيما يلي أبرز إطلالاتها الحديثة والغريبة.

كيم كارداشيان في تنورة مستوحاة من ورق الجرائد

ظهرت كيم كارداشيان Kim Kardashian في إحدى المناسبات، وقد اعتمدت "لوك" غريبًا نسقت فيه تنورة ميدي من مجموعة قديمة من “ديور” Dior، مطبعة برسومات مستوحاة من ورق الجرائد، وقد نسقت معه توب قطنية باللون الأبيض وشنطة يد من “ديور” Dior أيضًا، وأكملت اللوك بصندل صيفي من البلاستيك الشفاف.

سروال مطاطي لمّاع اختارته كيم كارداشيان

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واعتمدت كيم كارداشيان Kim Kardashian مؤخرًا، تنسيقًا لافتًا آخر، حيث نسقت سروالًا مطاطيًّا ميتالك باللون البنفسجي، مع سويتشرت فضفاضة باللون الزهري، وأكملت اللوك بصندل كاجوال من دون كعب باللون الرمادي.

أناقة كيم كارداشيان في بدلة باللون الزيتي

اختارت كيم كارداشيان Kim Kardashian لإحدى المناسبات، بدلة رسمية باللون الأخضر الزيتي، مؤلفة من بنطلون بقصة أرجل واسعة وبليزر طويل، ونسَّقت من تحتها توب باللون البيج، وأكملت "اللوك" بنظارات شمسية وشنطة يد بنقشة جلد الأفعى من "هرمس" Hermes.

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