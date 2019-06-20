5علامات تدل أن مطبخك يحتاج إعادة تأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
المطبخ قلب المنزل، وتعتبره ربة المنزل مملكتها الخاصة، لذلك يجب أن يكون مريحاً ومناسباً لإنجاز مهامها بيسر وسهولة.
ومع مرور الوقت، قد يتحول المطبخ إلى قديم غير مريح، ما يستوجب تغييرات جوهرية.
واليك 5 مؤشرات تدل على أن المطبخ يحتاج إعادة التأهيل، وفق موقع أكوديزا الإلكتروني الانجليزي، حسب ما جاء في موقع "DW":
1-لون الجدران الشاحب
إذا كان لون الجدران باهتاً وشاحباً، فمن الأفضل تغيير طلاء الجدران بألوان فاتحة، لإضفاء إضاءة كافية على المكان.
2- غياب مساحات تخزين
تضيق ربة المنزل ذرعاً بمطبخها بسبب غياب مساحات التخزين الكافية، ما يجعله في فوضى دائمة، لذلك من الضروري إضافة مساحات تخزين جديدة فيه.
3-زيادة الأعطال
زيادة الأعطال في المطبخ، مثل الصنابير، والأنابيب وشبكة الصرف الصحي، وأبواب مقصورات التخزين، تستوجب إجراء إعادة تأهيل شاملة.
4-انتشار الحشرات
قد يكون انتشار الحشرات في المطبخ مثل النمل، والصراصير، بسبب وجود حفر أو جحور، ما يجعل إبادتها أمراً صعباً، وهنا تبرز الحاجة إلى صيانة شاملة لجدران وزوايا المطبخ.
5- الروائح الكريهة
من الممكن أن يكون سبب الروائح الكريهة في المطبخ تسرب في نظام الصرف الصحي، ما يفرض فحصاً شاملاً لنظام المجاري وإعادة تأهيله.
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