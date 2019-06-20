أجمل وأشهر إطلالات "رويال أسكوت" يحمل توقيعًا عربيًا

افتُتح الثلاثاء، سباق "رويال أسكوت" البريطاني الشهير بحضور الملكة إليزابيث الثانية، ويُشكّل هذا الحدث الذي يمتدّ على خمسة أيام مناسبة سنوية لاستعراض أجمل القبعات والأزياء، أما اللافت هذا العام فكان التوقيع العربي لأكثر إطلالات اليوم الأول أناقةً.

كايت ميدلتون بإطلالة من إيلي صعب

وكانت صاحبة الإطلالة الأجمل، دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التي تألّقت للمرة الأولى بزيّ أزرق يحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وهي اختارت للمناسبة قميصًا من الدانتيل الأزرق تزيّنه عقدة عند العنق ونسّقته مع تنورة من التول مطرّزة بنقاط البولكا، هذه الإطلالة صُممت خصيصاً لكايت، وجاءت مستوحاة من تصميم قدّمه صعب ضمن مجموعته الخاصة برحلات 2019، وقد نسّقت كايت إطلالتها مع حقيبة فضيّة من Elie Saab، وحذاء "ستيليتو" باللون الفضي من Gianvito Rossi، وقبعة من تصميم Philip Treacy، وأقراط من Kiki McDonough.

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وتصدَّر اللون الأزرق هذه المناسبة فلم يكن فقط خيار كايت بهذه المناسبة، بل شكّل أيضًا خيار الملكة إليزابيث التي ارتدت معطفًا وقبعةً باللون نفسه، وكان خيار حفيداتها، "زارا فيليبس" التي اختارت ثوبًا مطبعًا بأزهار زرقاء من Zimmerman مع قبعة زرقاء، بالإضافة إلى الأميرة أوجيني التي ارتدت ثوبًا من الدانتيل الأزرق من Maje، وشقيقتها الأميرة بياتريس التي اختارت ثوباً أزرق مكسّر من Calvin Klein نسّقته مع قبعة صفراء".

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