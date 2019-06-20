كيت ميدلتون تستحضر إطلالة للأميرة ديانا عمرها 25 عامًا

بدت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في منتهى الأناقة خلال حفل Order of the Garter السنوي الذي أقيم بحضور ملكة إنجلترا في قصر وندسور يوم أمس، وقد تألّقت كيت بمعطف صيفي أبيض من Catherine Walker، تميّز بقصّاته التي تحدّدت باللون الأسود، وبطراز ياقته المستوحى من أناقة ستينيات القرن الماضي.

كيت ميدلتون بإطلالة تستحضر أناقة الأميرة ديانا

وقد أكملت إطلالتها بحقيبة "كلاتش" سوداء من Stuart Weitzman وحذاء "ستيليتو" أسود من Prada، بالإضافة إلى قبعة من الشبك الأسود حملت توقيع Lock&Co وأقراط مزيّنة باللؤلؤ والماس.

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هذه الإطلالة استحضرت إطلالة مشابهة عمرها حوالي 25 عامًا، اعتمدتها حماتها الأميرة ديانا في شهر آب/أغسطس من العام 1995، وقد تألّقت حينها ديانا بتايور أبيض تزيّن بخطوط كحليّة، نسّقته مع حذاء وحقيبة باللون الكحلي أيضًا.

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وشكّل حفل Order of the Garter مناسبةً للقاء مجموعة من أكثر النساء أناقة في العائلات المالكة الأوروبيّة، حيث تألّقت ليتيزيا ملكة إسبانيا بثوب أبيض متوسّط الطول من علامة Cherubina الإسبانية، نسّقته مع حذاء "ستيليتو" أسود من Prada وأكسسوار للرأس تزيّن بزهرة كبيرة وانسدل منه غطاء شبكي على العينين، واختارت ماكسيما ملكة هولندا ثوبًا بقصة "الكاب" المنسدل على الكتفين تزيّن بحزام عند الخصر وحمل توقيع Claes Iversen، وقد نسّقت إطلالتها مع قبعة باللون الزهري العتيق.

بين الحضور كانت أيضًا زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وقد اختارت كاميلا دوقة كورنوال للمناسبة ثوبًا كلاسيكيًا باللون الزهري الباستيلي، كما رصدنا ظهور زوجة الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيت، وقد اختارت صوفي كونتيست ويسيكس للمناسبة تنورة طويلة باللون البرتقالي من Suzannah نسقتها مع بلوزة بيضاء وقبعة من القش.

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