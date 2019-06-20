الأزياء الرجالية في ميلانو تتميز بخامات جديدة مبتكرة

شهد أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية أحد أهم عروضه الذي حمل توقيع المصمم الإيطالي المخضرم جورجيو أرماني، حيث قدّمت Emporio Armani مجموعتها من الأزياء الرجالية لربيع 2020 التي تألّفت من 96 إطلالة تميّزت بطابعها الشبابي وباستعمالها لأنواع جديدة من الخامات المبتكرة.

وتمكَّن أرماني من تحقيق تأثير أسطوري على مفهوم الأناقة الرجالية في العالم، منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث استطاع أن يأخذ الخياطة الرجالية من طابعها الصارم إلى اتجاهٍ أكثر استرخاءً، وهو اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يسير باتجاه بناء أناقة شبابيّة تهتم بإبراز الطابع الانسيابي للأزياء، ولشخصية الجيل الجديد من الرجال الذين سيرتدونها، وهذا ما جعل العديد من أزياء هذه المجموعة تتزيّن بعبارة GENERATION EA أي "جيل إمبوريو أرماني".

وجسّد جورجيو أرماني الطابع العصري لهذه المجموعة من خلال القصّات المريحة، الأقمشة اللمّاعة، واستعمال خامات مثل الأورغنزا، والكتان، والحرير المجعّد، بالإضافة إلى الطبعات التجريدية الكبيرة.

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وافتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات الرياضية التي طغى عليها اللونان الكحلي والرمادي، وتزيّنت بلمسات برّاقة، هذا البريق انسحب على عدد كبير من إطلالات هذه المجموعة، وترافق مع قصّات واسعة وألوان حياديّة حيناً ومبتكرة حيناً آخر، أما ختام العرض فكان من خلال مجموعة من البدلات السوداء التي تجسّد بامتياز رؤية السيد أرماني للموضة الرجالية العصريّة.

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وتألَّفت الأكسسوارات التي رافقت إطلالات هذه المجموعة من حقائب كبيرة لليد، وحقائب صغيرة تُعلّق على الكتف، أما الأحذية فتنوّعت بين صنادل وأحذية رياضيّة ضخمة، فيما ترافقت البدلات مع أحذية سوداء كلاسيكية، وتكرر استعمال النظارات الشمسية التي تميّزت بطابعها العصري الأنيق.

واختتم أرماني عرضه بتحيّة جمهوره وهو محاط بالفريق الإيطالي الرسمي الذي سيشارك بألعاب طوكيو 2020 الأولمبية، فهو كعادته منذ العام 2012، يهتم بتصميم الزي الرسمي لهذا الفريق جامعاً بين الطابع العصري والأنيق من جهة، وبين الطابع العملي والمريح من جهة أخرى، تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Emporio Armani الرجالية لربيع 2020 فيما يلي:

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