إطلالة برَّاقة لـ"أوليفيا مان" خلال العرض الأول لمسلسلها

عرفت النجمة العالمية أوليفيا مان أنها واحدة من أهم النجمات اللاتي يتمتعن بالإطلالة البراقة. ظهرت أوليفيا مان في العرض الأول لمسلسل "The Rook" الذي أقيم في متحف جيتي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية مرتدية فستانا ذا تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء "Galvan"، وعن حذاء أوليفيا مان فكان من مجموعة تصميمات "Jimmy Choo" كذلك حقيبتها كانت من نفس الدار. قد يهمك ايضاً: أوليفيا باليرمو أنيقة خلال حضورها حفلة باليه في نيويورك تألُّق أوليفيا كالبو بـ"شورت" أسود مع قميص علوي

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