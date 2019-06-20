كيفية القضاء على الحموضة بطرق طبيعية

يصاب البعض بحموضة المعدة، بسبب طريقة تناول الأطعمة والمشروبات الغازية والوجبات الدسمة، وللحماية من حموضة المعدة قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح منها.

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تناول الطعام ببطء

عند تناول الطعام بسرعة، تفرز المعدة كمية كبيرة من الأحماض، التي تسبب الشعور بالحموضة.

الإكثار من شرب الماء

يساعد شرب الماء على تنظيم عملية الهضم، ويخفف من تركيز الأحماض.

وضع الرأس على وسادة

عند النوم يجب وضع الرأس على وسادة عالية.

التوقف عن الأكل قبل النوم بفترة

التوقف عن الأكل قبل النوم بفترة مناسبة، يساعد على التخلص من الحموضة.

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ومن الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من حموضة المعدة

- تناول الماء الدافئ مع عصير الليمون مع العسل في الصباح، أو قبل الوجبات، فحمض الستريك الموجود في الليمون يساعد على معادلة الأحماض في المعدة.

- شرب الكمون، أو إضافته كتوابل للطعام، مفيد في تحجيم أنزيمات الهضم ويقلل الشعور بالحموضة.

- أكل الموز، فغنائه بالبوتاسيوم يجعله قادرًا على معادلة حموضة المعدة، لكن يجب أن يكون الموز ناضجًا، حيث أن الموز غير الناضج يحتوي نترات البوتاسيوم مما يزيد من حرقة المعدة.

- شرب مغلي اليانسون ثلاث مرات باليوم.

- تناول حليب جوز الهند، أو جوز الهند نفسه، ثلاث مرات باليوم، يعالج الحموضة ويقي منها أيضًا.

تناول مغلي أوراق الريحان، فهو يساعد على تحسين الهضم.

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