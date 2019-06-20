بالصور| وفاة عريس بعد حفل زواجه بساعات

كان يخطط المريض نيك غلوفر، البالغ من العمر 51 عامًا، لإقامة حفل زفافه في شهر يونيو الجاري، لكن خططه تغيرت بعد أن دخل المستشفى في 27 أبريل الماضي، وأخبره الأطباء أنه مصاب بسرطان البنكرياس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وكان سبّق أطباء وممرضات المستشفى في مدينة ويغان التابعة لمقاطعة مانشستر الكبرى البريطانية، موعد مراسم العرس، فنصح الأطباء وكادر المستشفى غلوفر، بإقامة حفل الزفاف، بأقرب فرصة لأن حالته الصحية تتدهور بسرعة ملحوظة.

وقالت "سارة" إحدى الممرضات بالمستشفى: "إننا نركز بشكل كبير على العناية الفردية للمرضى وعائلاتهم. الأمر كله يتعلق بسؤال المرضى الذين يقتربون من نهاية حياتهم إذا كانت لديهم أي رغبات خاصة يمكننا المساعدة في تحقيقها، بحسب موقع "wigan today".

ووافق "غلوفر" على إقامة مراسم الزواج في كنيسة المستشفى، بعد يوم واحد من نصيحة الأطباء له، وحضر العرس مجموعة من الأقارب والأصدقاء بالإضافة لطاقم معالجيه من أطباء وممرضات، لكن القدر لم يسعف "غلوفر" للاستمتاع ولو بأيام معدودة من زواجه إذ توفي بعد ساعات قليلة من حفل الزفاف، بحسب "روسيا اليوم".

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