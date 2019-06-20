"معندكش تكييف؟".. إليك طرق بسيطة لتبريد منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

مع ارتفاع استهلاك مكيفات الهواء للطاقة، تبرز الحاجة إلى بعض الحيل والأساليب التي تساعد على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة، والتخفيف من تأثيرها قدر الإمكان.

تقول فيكتوريا أرينجتون المتحدثة باسم إينرجي هيلبلاين "إن فتح نافذة علوية قد يكون له بعض التأثير، لكن ذلك يعتمد على العديد من العوامل، مثل كمية ونوعية عزل المنزل، ونوعية السقف وإمكانية احتفاظه بالحرارة"، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وإذا كان لديك نافذة في الدور العلوي، يمكن أن يساعد فتحها على خروج الهواء الدافئ، ومن المحتمل أن يتنج عن ذلك تأثير تبريد، خاصة إذا قمت بفتح بعض النوافذ الإضافية في المنزل للحفاظ على تدفق الهواء.

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وهناك العديد من الطرق المفيدة الأخرى لخفض درجة حرارة منزلك في أشهر الصيف، يتضمن ذلك إبقاء ستائرك مغلقة حتى لو كانت النوافذ مفتوحة، وقد ترغب أيضاً في الاستثمار في ستائر التعتيم للحصول على نتيجة محسّنة. كما يمكن شراء مروحة أرضية عالية السرعة بهدف توفير الطاقة.

وللحصول على حل دائم، يمكن تثبيت مراوح السقف، والتي يمكن أن تكون فعالة للغاية. ويمكن تشغيل كلا النوعين من المراوح، مقابل توفير يصل إلى نحو 80%.

ويجب أيضاً أن تتوخى الحذر في تجنب الأجهزة المولدة للحرارة عندما تكون دافئة جدًا - على سبيل المثال، حاول إغلاق الفرن والموقد والمجفف خلال ساعات اليوم الحارة، وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار استخدام الميكروويف للطعام الدافئ ولتجفيف الغسيل.

وبالنسبة للتبريد على المدى الطويل، فكر في زراعة بعض الأشجار المظللة بالقرب من النوافذ. قد ترغب أيضاً في النظر في تثبيت العزل و/ أو الزجاج المزدوج. حيث تمتص الجدران الخارجية الكثير من الدفء والحرارة المشعة من أشعة الشمس.