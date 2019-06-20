طريقة تحضير سبرينج رولز في المنزل

قدمت الشيف نرمين هنو، من خلال برنامجها "زي السكر" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير سبرينج رولز، وهي من المقبلات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير تحضير سبرينج رولز ربع كوب زيت. 1 بصل شرائح رفيعة. 10 جرامات زنجبيل مفروم ناعم. 3 فصوص ثوم مفروم ناعم. 250 جرام صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة. 2 ملعقة صغيرة صويا صوص حلو. 200 جرام كرنب شرائح. 1 جزر مبشور. 2 بصل أخضر شرائح رفيعة. نصف ملعقة صغيرة فلفل حار. Advertisements 20 شريحة سبرينج رولز. 1 بياض بيض. زيت للقلي. صويا صوص حلو للتقديم. طريقة التحضير سبرينج رولز يسخن الزيت ويضاف البصل والجزر والكرنب ويقلب حتى تذبل الخضروات، وتوضع جانبًا. يسخن قليل من الزيت ويضاف الدجاج ويقلب حتى ينضج. تضاف الصويا صوص ويضاف الجنزبيل والثوم والبصل الأخضر والفلفل الحار ويقلبوا معًا. يضاف خليط الكرنب والجزر وتقلب جميع المكونات على النار. تفرد شرائح السبرنج رولز ويضاف الحشو ويلف مع طي الأطراف. يسخن الزيت ويقلى السبرنج رولز للحصول على لون ذهبي. يصفى من الزيت ويقدم مع صويا صوص حلو مضافًا إليه جنزبيل مفروم وبصل أخضر وثوم مفروم. ​

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