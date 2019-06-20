ساعات نوم الطفل حسب عمره

تختلف ساعات النوم لدى الأطفال حسب العمر لدعم نموهم العقلي والجسدي، وتدرك معظم الأمهات أن الأطفال يحتاجون إلى النوم، وتروي الدكتورة رغدة عصمت، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ "هُن" عدد ساعات النوم عند الأطفال، حسب العمر ولخصتهم في عدة نقاط منها:

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أهمية أخذ الأطفال كفايتهم في النوم

يحتاج الرضع والأطفال والمراهقون إلى النوم مدة أكثر بكثير من البالغين لدعم نموهم العقلي والجسدي السريع، ويدرك معظم الآباء أهمية النوم الجيد للأطفال، وكثيرون لا يعرفون عدد الساعات التي يحتاجها الأطفال، وما يمكن أن يكون تأثير نقص ساعة أو نصف ساعة من وقت النوم على أطفالهم.

أعراض نقص النوم عند الأطفال

يقاوم الأطفال النوم أكثر وأكثر ويصبح الطفل مفرط النشاط في الليل، وهذا يحدث عندما يكون الطفل متعب أكثر من اللازم، وهذا عكس ما يظنه البعض، أن الطفل يشعر بالتعب والنعاس عند حصوله على كفايته من النوم.

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أسباب مرضية لنقص النوم لدى الأطفال

هناك بعض الحالات النفسية مثل:"اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) يمكن أن يسبب نقص النوم لدى الأطفال. انقطاع النفس النومي، شائع نسبيًا في الأطفال أيضًا ويسبب نقص النوم، لأن الطفل الذي يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم يستيقظ عدة مرات كل ساعة أثناء كفاحه للتنفس.

علاج أضطربات النوم لدى الأطفال

عندما تشكين بأن طفلك لا ينام بشكل كاف، فيجب استشارة الطبيب، لمعالجة اضطراب النوم أو أي حالة تسبب اضطراب النوم.

ويمكن علاج اضطرابات النوم لدى الأطفال بإحداث تغيرات في البيئة والعادات المحيطة وقت النوم، حيث تشير الأبحاث إلى أن وقت النوم المبكر بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً هو الأفضل للأطفال الرضع والأطفال في سن المدرسة، مع وجود روتين متسق ومريح، مع عدم وجود أجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية مثل الهاتف المحمول سوف يؤدي إلى نوم أفضل.

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