دون الحاجة للأدوية.. 3 تمارين رياضية تعالج الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم: يعتبر الإمساك من الأمراض التي تهدد صحة الجهاز الهضمي من آنٍ لآخر، نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة عند تناول الوجبات، ما يتسبب في الإصابة بعسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، فضلًا عن مواجهة صعوبة في عملية التبرز. نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالتمارين الرياضية الواجب اتباعها لعلاج الإمساك. لقراءة التفاصيل عن 3 تمارين رياضية تعالج الإمساك اضغط هنـــــا.

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