لماذا ينبغي عليك حلاقة ذقنك قبل السفر بالطائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد يكون هناك بعض الأمور التي تبدو غريبة أو معيقة أثناء السفر جوا، على الرغم من سهولة الرحلة، ومن بينها أن تؤخر بعض المسافرين في المطار، بسبب شعر الوجه الذي يعيق عملية التعرف على وجوههم بدقة على البوابات الإلكترونية.

ووفقاً لخبراء السفر، فإن البوابات الإلكترونية التي تستخدم تقنية التعرف على الوجوه في بعض المطارات، قد تفشل في التعرف على المسافر ذو اللحية أو الشارب، بحسب ما جاء بموقع 24 الإماراتي.

من جهته قال كيفين سميث، رئيس قسم التكنولوجيا في مطار لندن، إن شعر الوجه مثل اللحية أو الشارب، عادة ما يكون أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل تعرف الجهاز على هوية المسافر، وذلك لأن الشعر يمكن أن يحجب أي ميزات محددة لدى الجهاز.

يذكر بأن البوابات الإلكترونية التي يطلق عليها اسم “ ePassport” هي حواجز للخدمة الذاتية، ويستخدمها المسافرون الذين يملكون جواز سفر مسجل في خدمة البوابات الإلكترونية عبر العالم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.