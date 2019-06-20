لا يصيب الرجال فقط.. إليكِ أسباب الضعف الجنسي عند النساء وعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - قد تبدو عبارة الضعف الجنسي عند النساء غير مألوفة نوعًا ما، ولكن هناك بعض السيدات التي تعاني من الفتور أو البرود الجنسي، خاصةً عند بلوغ سن اليأس.

نستعرض في التقرير التالي، أسباب الضعف الجنسي، وأعراضه، وطرق تشخيصه وعلاجه.

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