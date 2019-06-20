8 أنواع من الرجال تجنبي الارتباط بهم.. وإليك 4 نصائح للاختيار الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبدالهادي

قد تقعين في حيرة عند اختيار شريك حياتك المناسب، على الرغم من أن الأمر ليست بالصعوبة التي ترينها، فقط عليك الاطلاع على سمات الشخصيات التي لا ينبغي الارتباط بهم.

الدكتورة هند البنا استشاري الصحة النفسية، تحذير من نوعية الرجال هذه في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، خلال النقاط التالية:

1- الرجل الذي يعتمد دائما على والدته في اتخاذ قراراته، حيث تفتقد المرأة هنا الشعور بالخصوصية والاستقلالية بعيدا عن إملاءات والدته.

2- الشخصية الفاقدة لثقتها بنفسها، لا بد أن تبتعد المرأة عنها، حيث تكون غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية في أوقاتها المطلوبة.

3- الرجال الذين يهتمون كثيرا بالشهرة والمال، حيث يرون إن كل شيء قابلا للبيع والشراء حتى المشاعر، وهؤلاء يكون من الصعب التعامل معهم.

4- الرجل الذي لا يستطيع التعبير عن مشاعره بصورة جيدة، يفضل عدم الارتباط به فقد يعتبر أنه على المرأة المبادرة بكل ما يتعلق بالحياة بينهما.

5- الرجل المغرور من أكثر الرجال الذين لا يجب على المرأة الارتباط بهم، لأنهم يعانون من أزمة نفسية نتيجة شعورهم بالنقص، الأمر الذي يدفعه للتحكم في مشاعرها لإرضاء غروره.

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6- الرجل الذي يظهر قمة حبه للمرأة، يحذر من الارتباط به، حيث يعتمد في أحاديثه عن شريكته على الكذب بصورة أساسية.

7- الرجل الأناني، كونه لا يفكر سوى بنفسه فقط ولا يحاول مراضاة أحد سوى ذاته ومشاعره، دون الاكتراث بالآخرين واحتياجاتهم النفسية من بينهم شريكته.

8- الذي يرفض تحمل المسؤولية، لأنه يرى الزواج تورطا، ومن ثم يتخلف عن الارتباط بالوعود، ويقوم باختلاق الأعذار من أجل التهرب من الالتزام لتجنب المشاكل وهذا النوع تكثر ضحاياه.

وتنصح "البنا"، المرأة بالبحث عن الرجل الذي يتميز بتلك السمات:

1- أن يحترم رغباتها، ويدفعها للأمام نحو تحقيق طموحاتها.

2- الذي يحرص على إشباع احتياجاتها النفسية دائما.

3- أن يكون رجل هادئ الطباع، حيث يتروى في فهم الطبيعة النفسية للمرأة.

4- الرجل الذي يستمع للمرأة جيدا، أو الذي يجيد التحاور معها.