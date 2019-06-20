بالصور| 16 معلومة عن ياسمين صبري .. اختيرت ضمن أفضل 100 وجه

اعتادت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" بصورها وممارسة هوايتها المتعددة، لعل من بينها ممارسة اليوجا، فظهرت وهي داخل إحدى الصالات الرياضية وتؤدي بعض التمرينات الشاقة، مستعرضة رشاقتها.

شاهد صورة لياسمين صبري "على دماغها" تحصد 28 ألف إعجاب

وبعد ساعات من نشر الصورة، نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية "ستوري" صورها وهي داخل المستشفى، الأمر الذي جعل البعض يعتقدون بأنها "اتحسدت"، بينما رجح البعض بأنها تتبرع بالدم.

بعد وقوفها "على دماغها".. ياسمين صبري داخل المستشفى

وياسمين صبري من الفنانات الشابات اللاتي يتميزن بقدر كبير من الجمال، ويعرض "هن" أبرز المعلومات عن حياة الفنانة الشابة:

1- من مواليد محافظة الإسكندرية، فولدت في الـ21 يناير 1987.

2- والدها صبري محمود، طبيب بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية، ووالدتها مهندسة ديكور، كما لديها شقيقان أصغر منها.

3- كان حلم حياتها أن تصبح إعلامية مشهورة، وتعتبر أوبرا وينفري هي مثلها الأعلى في الإعلام.

4- التحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست قسم الصحافة والعلاقات العامة.

5- عملت مراسلة بإحدى القنوات الفضائية، وكانت تعتبر من الفتيات المثقفات.

6- حاولت الوصول إلى حلمها من خلال الاشتراك في مسابقة "ميس إيجيبت"، لسوء الحظ ألغيت المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

7- تلقت عروض للعمل كموديل إعلانات، قوبلت الأمر في البداية بالرفض، لكنها عاودت الموافقة بعد ذلك.

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8- ظهرت بعد ذلك مع الداعية الإسلامي في برنامج "خطوات الشيطان"، حيث لعبت دور المذيعة المحجبة التي تدعى "رشا".

9- ومن بعد ظهورها في "خطوات الشيطان"، تلقت عروض التمثيل مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فظهرت للمرة الأولى مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في مسلسله "جبل الحلال" الذي عرض في العام 2014.

10- من بعد "جبل الحلال" بدأت الأدوار الدرامية تتوالى عليها، فأصبحت من الفنانات الجميلات الصاعدات، فظهرت في مسلسل "طريقي" مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأيضًا مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان.

11- في رمضان الماضي 2019، خاضت أولى بطولاتها المطلقة، حيث قدمت مسلسل "حكايتي" مع الفنان أحمد صلاح حسني.

12- تزوجت ياسمين صبري مرة واحدة من أحد الأطباء المشهورين في الإسكندرية، لكنها انفصلت عنه.

13- اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العام لعام 2017، وكانت الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

14- تهتم ياسمين صبري بالرياضة، ففازت بالميدالية الذهبية في إحدى البطولات السباحة المحلية.

15- تعتبر ممارسة اليوجا من هوايتها المفضلة، فشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بصورها أثناء ممارستها اليوجا.

16- تمارس ياسمين صبري أيضًا الصيد، فظهرت قبل ذلك وهي تستخدم "البندقية" في بريطانيا.

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