مايا مرسي تتفقد معرض "مصريات مبدعات" للمنتجات اليدوية

تفقدت، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معرض منتجات "مصريات مبدعات"، الذي نظمه مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، ورافقتها الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الافريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال بمصر.

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وأبدت الدكتورة مايا مرسى إعجابها بالمنتجات بأيادى سيدات مصر من مختلف المحافظات.

وتضمن المعرض عرض منتجات 11 عارضة من مختلف محافظات الجمهورية، وتنوعت المعروضات بين مفروشات وملابس واكسسوارات، ويعتبر المعرض إحدى آليات المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية.

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