- 1/2
- 2/2
تفقدت، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معرض منتجات "مصريات مبدعات"، الذي نظمه مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، ورافقتها الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الافريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة بلان انترناشيونال بمصر.
وأبدت الدكتورة مايا مرسى إعجابها بالمنتجات بأيادى سيدات مصر من مختلف المحافظات.
وتضمن المعرض عرض منتجات 11 عارضة من مختلف محافظات الجمهورية، وتنوعت المعروضات بين مفروشات وملابس واكسسوارات، ويعتبر المعرض إحدى آليات المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تتفقد معرض "مصريات مبدعات" للمنتجات اليدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.