الامارات | «صيف دبي». حافل بالمفاجآت والجوائز والسعادة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي». حافل بالمفاجآت والجوائز والسعادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود مفاجآت صيف دبي، غداً، بدورة جديدة حافلة بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، وعروض الفنادق والمنتجعات الصحية والوجهات الترفيهية، التي ستجعل دبي الوجهة الأمثل للعائلات والأطفال خلال الصيف.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العروض والفعاليات التي تنتظر الزوار والمقيمين، والتي تتضمن عروض الإقامة في الفنادق، والفعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز متنوعة، خلال الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي، التي تستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل.

وضمن العروض؛ يستضيف دبي فستيفال سيتي مول مهرجان «كيدز روك فستيفال» للمرة الأولى، ويشهد المهرجان مشاركة عدد من نجوم «بي جاي ماسكس»، مثل «كاتبوي» و«غيكو» و«أوليت» و«لونا غيرل» في الفترة من 22 الجاري وحتى 11 يوليو المقبل، بالإضافة إلى عرض «آنجري بيردز» من 12 يوليو وحتى الرابع من أغسطس المقبلين. ويستضيف المهرجان عروضاً ترفيهية مباشرة وورش عمل تفاعلية يومياً لجميع أفراد العائلة.

أبطال خارقون

ويقدّم سيتي سنتر ديرة عرضاً لأبطال «فرقة العدالة» الخارقين، ويمكن للزوّار الاستمتاع بالمهمة الخاصة التي يقوم خلالها «سوبرمان» و«باتمان» و«وندروومان» و«فلاش» بإنقاذ الأرض، في الفترة من 27 يونيو الجاري، وحتى السادس من يوليو المقبل.

ومجدداً يستضيف دبي فستيفال سيتي مول سوق «رايب ماركت» حتى الرابع من أغسطس المقبل، ويمنح هذا السوق الزوّار الفرصة للاستفادة من عروض ترويجية على منتجات عدد من المصممين المحليين، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمأكولات التي تقدّمها الأكشاك وعربات الطعام.

ويعود العرض الكوميدي «ذا لافتر فاكتوري» إلى دبي، ليقدّم عدداً من العروض خلال مفاجآت صيف دبي.

ويستضيف عرض «ذا بيغ فيش كوميدي تور» ثلاثة فنانين عالميين حائزين جوائز، هم: «كيث فارنان»، و«سونجا - جين سالمون»، وكونور درام، في عقارات جميرا للغولف، وذلك غداً.

واحتفاءً بالذكرى الـ15 لتأسيسها، تنطلق فرقة «نوفيل فاغ» في جولة عالمية تحط الرحال في دبي أوبرا في 25 يونيو الجاري، وتقدّم الفرقة خلال هذا الحفل عرضاً مبسطاً يحاكي الأسلوب الذي اشتهرت به الفرقة.

غناء ومسرح

ويستضيف مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 عرض «آبا ريونيون»، ويمكن لعشّاق هذه الفرقة الاستمتاع بعدد من الأغنيات مثل «ووترلو» و«ماماميا» خلال عروض مباشرة في 26 و27 يونيو الجاري، ويتضمن كل عرض حفلين غنائيين.

Advertisements

وعلى مسرح «ذا جنكشن» في السركال أفنيو، تقدم الكوميديا السوداء المرشحة لجائزة توني «بيهاندنج إن سبوكان»، والتي يخرجها الكاتب والمخرج الفائز بجائزة الأوسكار مارتن ماكدونا. وتواكب أحداث المسرحية تفاصيل حياة رجل متقدم في السن يشغله البحث عن يده المفقودة. وتنطلق العروض في 27 يونيو، وتستمر أسبوعين.

ويقدّم عالم دبي للرياضة يوميات حافلة بالأنشطة الرياضية، التي تلائم عشّاق اللياقة البدنية من مختلف الفئات العمرية، وذلك حتى 10 سبتمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

كما أن الأطفال على موعد مع العديد من الأنشطة الترفيهية بصحبة شخصيتهم المفضلة «مدهش»، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من غدٍ وحتى 17 أغسطس المقبل.

سحوبات

سيحصل المتسوّقون، الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق التابعة لـ«مجموعة مراكز التسوّق في دبي»، والتي تضم مركز البستان، والملا بلازا، وبرجمان، والبرشاء مول، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر، على بطاقة للدخول في السحب على سيارة إنفينيتي Q30. وسيختار فائز واحد أسبوعياً على مدى ستة أسابيع، ابتداءً من 29 يونيو الجاري.

6 أسابيع من الصفقات

تقدّم مفاجآت صيف دبي ستة أسابيع من التخفيضات على 700 علامة تجارية، في 3500 متجر مشارك، ويمنح الحدث المتسوّقين الفرصة للحصول على صفقات مدهشة، حيث يمكنهم الاستفادة من تخفيضات تراوح بين 25 و75% على عدد من المنتجات.

وتنطلق المفاجآت مع فعالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، والتي تبدأ في الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى منتصف الليل في ستة مراكز تسوق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم. مراكز التسوّق المشاركة، هي: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة.

وتشهد مفاجآت صيف دبي هذا العام عودة صفقة اليوم، إذ يقدّم الحدث للزوّار والمقيمين صفقة جديدة يومياً، خلال الفترة من 22 يونيو الجاري، وحتى 31 يوليو المقبل.

عروض

توفر وجهات ترفيه عروضاً خاصة، خلال فترة مفاجآت صيف دبي، لتتيح للعائلات فرصة رائعة للاستمتاع بأجمل الأوقات. كما تطرح العديد من المطاعم التي تقدم أطباقاً من مطابخ عالمية حسومات خاصة عدة.