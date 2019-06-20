الامارات | احتفالية باليوم العالمي للموسيقى

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية باليوم العالمي للموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المول في المركز التجاري العالمي بأبوظبي، والرابطة الفرنسية في أبوظبي، عن تنظيم فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، يوم غدٍ الجمعة، في الساحة العامة للمول، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة 10:30 ليلاً.

وتُعدّ المناسبة مهرجاناً فنياً عالمياً، يحتفل خلاله كثيرون بالموسيقى في أكثر من 800 مدينة في 120 دولة في اليوم ذاته من كل عام، وسيتخلل الاحتفال مشاركة موسيقيين من 10 جنسيات مختلفة في عرض غنائي يكرّم التنوّع الثقافي، الذي تنفرد به الإمارات، التي تحتضن ما يزيد على 200 جنسية يعيشون بتناغم وسلام.

Advertisements

يقام حفل الافتتاح بحضور كوكبة من الشخصيات المرموقة، على رأسها ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن الجهات المنظمة.

وقال رئيس الرابطة الفرنسية في أبوظبي، سلطان الحجي: «تشارك نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في اليوم العالمي للموسيقى هذا العام، الجماهير، متعة الاحتفال بالمواهب الموسيقية الصاعدة، ويسعدنا تنظيم 23 عرضاً بمشاركة 50 موسيقياً من المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا مجموعة واسعة من الأنماط الفنية، بما في ذلك الموسيقى الإماراتية والهندية والمتوسطية وأنغام (البوب والبلوز والروك والجاز والآر آند بي) والموسيقى الإلكترونية».

وسيكون زوّار المول على موعد مع عروض فريدة تؤديها باقة من الفنانين الذين سيشاركون إبداعاتهم وألحانهم أمام الجمهور، مثل منسق الأسطوانات الفرنسي المقيم في أبوظبي آرثر، وثنائي «ديو ميديترنيوم»، الذي يضم المغنية وعازفة الفلوت التونسية الموهوبة فادية خلف الله، وعازف الجيتار الإيطالي جينارو سيينا، والموسيقية اليابانية الموهوبة ريكو مياساكا (14 عاماً)، والفنان الهندي المولود في السعودية هايدي براون، والفنان بيلي ميخائيل أوسانا من الفلبين، وطلاب من استديو «كادينزا ميوزك»، و«كلاسيكيو» من الكاميرون، وميديان ليما من البرازيل.