الامارات | 4 دورات حول الخطوات الـ 10 للرضاعة الطبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دورات حول الخطوات الـ 10 للرضاعة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مكتب الشارقة صديقة للطفل سلسلة دورات تدريبية للعاملين بالمستشفيات والمؤسسات الصحية في الإمارة، لتطوير معارفهم وتنمية مهاراتهم الطبية، بهدف دعم تنفيذ «الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة»، والتعريف بالبرنامج الإرشادي الصحي، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، و«المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم».

تأتي الدورات في إطار الجهود المتواصلة، التي يبذلها المكتب لتوعية المهنيين الصحيين في الشارقة والموظفين الطبيين وغير الطبيين، بأحدث الممارسات الدولية في دعم الرضاعة الطبيعية.

ونظم المكتب حتى الآن أربع دورات تدريبية خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، مدة كل منها 20 ساعة على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها 231 موظفاً، وذلك بالتعاون مع مستشفى خورفكان بالشارقة، ومركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة.

وسيعمل المكتب بالتعاون مع مستشفى خورفكان على تنظيم دورات تدريبية مماثلة، لتدريب وتأهيل مجموعة أخرى تتكون من 300 موظف من العاملين في المستشفى، بحلول نهاية عام 2019.

وقالت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، الدكتورة حصة خلفان الغزال: «جاء تنظيم هذه الدورات التدريبية، في إطار مهمتنا ودورنا في تعريف جميع العاملين في القطاعات الصحية في الإمارة بأحدث التطورات في مجال الرضاعة الطبيعية، والتأكد من تقيّدهم بأعلى المعايير الدولية المتعلقة بخدمات رعاية الأمومة والرضّع، وبشكل خاص بعد إطلاق الدليل التنفيذي الجديد لمبادرة المستشفيات الصديقة للرضّع».

وأضافت: «انطلاقاً من أهمية الرضاعة الطبيعية في دعم توفير حياة صحيّة وسليمة للأم والطفل، تتبنى إمارة الشارقة رؤية شاملة ترمي إلى تقديم كل أشكال الرعاية والعنايّة للأطفال منذ الولادة، وضمان تحسين صحتهم وحماية حقوقهم».

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ويستهدف مشروع «الشارقة إمارة صديقة للطفل»، منذ انطلاقه كحملة الأطفال من الولادة إلى عمر سنتين، فكانت الشارقة السباقة في استحداث مفهوم «مدينة صديقة للطفل»، عبر تبني ممارسات داعمة للرضاعة الطبيعية على صعيد المؤسسات والمجتمع معاً، عبر تنفيذها أربع مبادرات تطبّق مجتمعة للمرة الأولى على مستوى العالم.

وشملت المبادرات الأربع: مبادرة «مرافق صحية صديقة للطفل» التي تبنتها الشارقة، بناءً على مبادرة «المستشفيات الصديقة للرضّع» التابعة لمنظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف»، أما المبادرات الثلاث الأخرى، فتضمنت «أماكن عامة صديقة للأم والطفل»، و«مؤسسات صديقة للأم»، وأخيراً «حضانات صديقة للرضاعة»، والتي أثمرت اعتماد الشارقة أول مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الصحة العالمية، و«اليونيسف» في ديسمبر 2015، بعد نجاحها في تنفيذ هذه المبادرات المبتكرة لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لتوفير حياة صحية للأم والطفل.

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موظفاً، استفادوا

من الدورات التي

تستمر كلٌّ منها على

مدار ثلاثة أيام.