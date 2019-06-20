الامارات | التوتر والكسل والتدخين.. أبرز أسباب الانتفاخ

شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر والكسل والتدخين.. أبرز أسباب الانتفاخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الانتفاخ من المتاعب الصحية الشائعة والمزعجة، التي تسبب حرجاً بالغاً للمرء.. فما أسبابه؟

للإجابة عن هذا السؤال؛ تقول خبيرة التغذية الألمانية، غابرييلا كاوفمان، إن الانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها بعض الأغذية مثل الفواكه الطازجة والفواكه الجافة والبقوليات، والثوم، والأطعمة الحريفة والدسمة.

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وأضافت أن الانتفاخ قد يرجع إلى اضطراب فلورا الأمعاء، بسبب الإفراط في تناول السكر أو التدخين الشره؛ إذ يقل عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

وقد تكون قلة الحركة هي السبب؛ إذ إنها تتسبب في خمول الأمعاء. ويعد التوتر النفسي من الأسباب المحتملة للانتفاخ؛ إذ يؤدي إلى إفراز هرمون «الكورتيزول» المعروف باسم هرمون التوتر، والذي يتسبب في إبطاء عملية الهضم.

من ناحية أخرى، قد يرجع سبب الانتفاخ إلى الملابس الضيقة؛ إذ يؤثر الضغط الخارجي بالسلب على توزيع الهواء في الأمعاء.