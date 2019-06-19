محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
"مرض غامض في المخ" هذا ما صرح به الأطباء حول السبب الذي أدخل الفنانة المصرية الراحلة، آمال فريد، في غيبوبة عدة أيام، توفت على إثرها في مثل هذا اليوم الموافق 19 يونيو العام الماضي، فما سر تلك الغيبوبة القاتلة؟
نستعرض في التقرير التالي مفهوم الغيبوبة وبعض الأسباب التي تتعلق بالدماغ وتسبب هذه الحالة والمدة التي يستغرقها المريض في الغيبوبة.
لقراءة التفاصيل عن سر الغيبوبة التي أنهت حياة أمال فريد اضغط هنــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. ما سر الغيبوبة التي أنهت حياة أمال فريد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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