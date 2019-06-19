في ذكرى وفاتها.. ما سر الغيبوبة التي أنهت حياة أمال فريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

"مرض غامض في المخ" هذا ما صرح به الأطباء حول السبب الذي أدخل الفنانة المصرية الراحلة، آمال فريد، في غيبوبة عدة أيام، توفت على إثرها في مثل هذا اليوم الموافق 19 يونيو العام الماضي، فما سر تلك الغيبوبة القاتلة؟

نستعرض في التقرير التالي مفهوم الغيبوبة وبعض الأسباب التي تتعلق بالدماغ وتسبب هذه الحالة والمدة التي يستغرقها المريض في الغيبوبة.

لقراءة التفاصيل عن سر الغيبوبة التي أنهت حياة أمال فريد اضغط هنــــــا.