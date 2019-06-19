منها البطاطا بالرومان.. وصفات جديدة لـ"السلطة" للحصول على وزن مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

السلطة خيار رائع وممتاز إذا بدأت في اتباع حمية غذائية لتصل إلى الوزن المثالي الذي تطمح إليه.

وتبقى مشكلة وحيدة وهي أنه ليس من السهولة التنويع في مذاقها، وتبقى خيارتها محدودة إلى حد ما. ويقدم لكم موقع "countryliving 30" وصفات متنوعة للسلطة يمكنكم تجربتها.

1- مشروم بالبروكلي

قلبي المكونات على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، ثم يقطع البروكلي والفلفل الأحمر، وتقلب لمدة 5 دقائق.

2- قرع بالقمح

على ورق خبز، ضعِ القرع والزعتر وزيت الزيتون المتبل بالملح والفلفل، وادخليهم إلى فرن ساخن بدرجة حرارة 200.

بعدما يصبح اللون ذهبيًا، ضع القمح لمدة ما بين 18 و 22 دقيقة، بعد الانتهاء يتم إضافة الخل، وجبن مع البندق أو الرمان بحسب المذاق المفضل.

3- القرع المشوي

ضع شرائح من الخبز، والقرع ومعلقتين من زيت الزيتون والعسل، ونصف ملعقة كبيرة من الزعتر، والملح في صينية.

أدخل المكونات إلى فرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، بعدها نضيف الكراميل ونعيدها إلى الفرن حتى تمتزج جميع المكونات بالكراميل، بعدها نضع تين مجفف ونطهيها لمدة 5 دقائق.

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للصوص، معلقتا زيت زيتون مع عصير لمونة وخل تفاح، ونصف ملعقة من الزعتر، وبرش برتقال، ونضيف الملح، ويمكن تقديمها مع الجرير والرمان.

4- البطاطا بالرومان

اخلطي زيت جوز الهند مع السكر البني والثوم المفروم وقرفة، والبيض، بعدها نضيف البطاطا الحلوة، مع الملح والفلفل، ونشويها في فرن على درجة حرارة 200، ونقلت جيدًا من وقت إلى أخر حتى تنضج.

في قدر على النار، نحمر حبات من الجوز، مع الملح والفلفل، وبعدها نضيف الرمان وبعض أعواد السبانخ، والحمص.

5- سلطة الكمثرى

نضع الجوز والخل مع الزيت على النار، ونقلب قليلًا ثم نضيف كريمة الطبخ بحسب الرغبة، ونقلب حتى النضج.

بعدها نضيف شرائح الكمثرى، والييمون، ونغطيها حتى تنضج تمامًا وتقدم مع الجرير والمكسرات والجبن..

6- سلطة البطاطا بالأرز

تتم تسوية البطاطا الحلوة في زيت زيتون، وبعدها نضيف قطع الخبز، وتقلب لمدة 15 دقيقة، بعدها نضيف قطع من القرنبيط وتقلب حتى النضج، بعدها نضيف البروكلي.

بعدها نضيف الأرز البني الناضج، ثم قطع التوت والجبن.