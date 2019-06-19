ليلى علوي تكشف حقيقة صورة طفولتها: مش أنا.. يخلق من الشبه أربعين

علقت الفنانة ليلى علوي، على صورة الطفلة، التي تشبهها، والتي تم تداولها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أنها للفنانة.

ونشرت "علوي" الصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا دي بنوتة فعلاً شبهي جداً جداً سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها".

وتابعت: "قولولي مين تاني على الأكونت من الأربعين".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بالشبه الكبير بينهما، وعلقت الدكتورة آمال رزق، رئية مسابقة ملكة جمال مصر، على سؤال الأخير، قائلة: "أنا"، في حين تابعت الفنانة كارول سماحة: "قمر".

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يذكر أن الصورة لفتاة عشرينية، تُدعى "نادين أحمد" تدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكانت شاركت الصورة مؤخرًا عبر إحدى مجموعات السيدات السرية، ومن ثم تم تداولها بشكل كبير، بسبب التشابه الكبير الموجود بينها وبين الفنانة ليلى علوي.

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